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Кількість жертв авіакатастрофи в Індії зросла до 20

Кожикоде, Субота 08 серпня 2020 05:14
Кількість жертв авіакатастрофи в Індії зросла до 20
Фото: аварія літака в Індії (twitter.com/timesofindia)
Автор: Артур Родивилов

Кількість поранених досягла 140 осіб

Число жертв аварії літака сталася 7 серпня в індійському місті Каріпур (штат Керала), авіакомпанії Air India Express виросло до 20. Обидва пілоти загинули.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Кількість поранених досягла 140 осіб, тоді як раніше інформували про 120 постраждалих.

Видання зазначає, що після невдалого приземлення лайнер впав в ущелину глибиною понад 10 метрів. Через чотири години після аварії рятувальники дістали з-під уламків літака всіх людей, крім двох.

Нагадаємо, в аеропорту Кожикоде зазнав аварії літак авіакомпанії Air India Express, літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих.

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