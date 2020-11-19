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Виявлений у норок коронавірус ймовірно зник, - МОЗ Данії

Автор: Андрій Козловський

У Міністерстві охорони здоров'я Данії вважають, що мутований коронавірус, який був виявлений у норок, з великою часткою ймовірності зник. Там зробили такий висновок на підставі оцінок науково-дослідного інституту Statens Serum Institut.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними данського відомства, в країні не фіксувалися випадки зараження мутованим коронавірусом з 15 вересня.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу там планували знищити 17 мільйонів норок.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що таке рішення уряду є поспішним.

Проте напередодні Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

Крім того, вчора міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

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