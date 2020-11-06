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У Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок до людини

Копенгаген, П'ятниця 06 листопада 2020 11:48
У Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок до людини
Фото: норка (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

У Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок до людини. Через новий мутований штам коронавірусу знищать 17 млн норок.

Про це повідомляє The Straits Times.

Державний інститут сироватки Данії з червня виявив пов'язані з норкою версії коронавірусу у 214 осіб.

Однак новий коронавірус поки виявлено лише у 12 осіб і на п'яти норкових фермах.

У зв'язку з цим Данія оголосила про нові жорстокі правила ізоляції на півночі країни.

Крім того, після виявлення випадків зараження новим коронавірусом влада Данії розпорядилася знищити всіх норок на звірофермах країни.

Зазначимо, Данія є найбільшим в світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких в сумі живуть близько 15-17 мільйонів норок.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світові потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. Це стане головною темою 73-й щорічній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться 9-14 листопада.

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