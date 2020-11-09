ВООЗ вважає поспішним рішення Данії знищити 17 млн норок

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Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу є поспішним. Крім того, нещодавні дані, представлені Управлінням охорони здоров'я Данії щодо нового варіанта COVID-19 виявленого у людей, потребують підтвердження і подальшої оцінки.

Про це повідомляє ВООЗ.

"Усі віруси, включно з SARS-CoV-2, з часом змінюються. Штами SARS-CoV-2, що заражають норок, які згодом передаються людині, можливо, набули унікальних комбінацій мутацій. Щоб повністю зрозуміти вплив конкретних мутацій, необхідні передові лабораторні дослідження", - йдеться у повідомленні.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан у своєму Twitter повідомила, що ще занадто рано робити поспішні висновки про наслідки мутації вірусу, виявленого у норок.

"Нам потрібно почекати та подивитися, які наслідки, але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу знищать 17 млн норок.

Крім того, ВООЗ заявила, що інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах.