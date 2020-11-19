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Обнаруженный у норок коронавирус вероятно исчез, - Минздрав Дании

Автор: Андрей Козловский

В Министерстве здравоохранения Дании считают, что мутировавший коронавирус, который был обнаружен у норок, с большой долей вероятности исчез. Такой вывод там сделали на основании оценок научно-исследовательского института Statens Serum Institut.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным датского ведомства, в стране не фиксировались случаи заражения мутировавшим коронавирусом с 15 сентября.

Напомним, ранее в Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса правительство приняло решение уничтожить 17 миллионов норок.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что такое решение правительства является поспешным.

Однако накануне Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

Кроме того, вчера министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

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