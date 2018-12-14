Бойовики намагалися підірвати водогін на Донбасі

Фото: сапери на Донбасі (facebook.com/Міністерство інфраструктури України)

Під водогоном Сіверський Донець - Донбас виявили вибухівку

Бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що в ході обстеження місцевості українські військові знешкодили саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном. Відзначимо, по цих трубах питна вода надходить до Торецька, Горлівки, Донецька та інших населених пунктів Донецької області.

"Російські окупанти раз показали свою підлість, підступність і нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Завдяки діям військових саперів, плани терористів зірвано", - йдеться в повідомленні.

Плани терористів зірвано В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном «Сіверський Донець – Донбас», що живити водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини Російські окупанти вкотре показали свою ницість, підступність та нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Завдяки вмілим та своєчасним діям військових саперів плани терористів зірвано. У мирних мешканців Донбасу буде питна вода. Військовослужбовці Збройних Сил України завжди готові прийти на допомогу! Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС#Операція_ОС Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 13 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинули двоє військових. За даними штабу, противник вчора 22 рази обстріляв українських військових.

Відзначимо, напередодні Євросоюз виділив 4 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу у зв'язку з наступом зими.

"Європейський союз продовжує підтримувати всіх нужденних, де б вони не знаходилися. Це наш гуманітарний та моральний обов'язок", - заявили в Європейській комісії.