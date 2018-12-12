Бойовики зруйнували десятки житлових будинків на Донбасі

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Будинки пошкодили влучаннями артилерійських снарядів

Проросійські бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається, за даними звіту Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЕ, 9 грудня було зафіксовано щонайменше вісім зруйнованих житлових будинків (без дахів, залишилися лише зовнішні стіни) на 150-метровій ділянці вулиці у селищі Чигарі у Південному (колишнє Ленінське) на північному сході від Донецька.

Також спостерігачі зафіксували 12 будинків на південному краї цієї ж вулиці та два житлові будинки приблизно за 250 м на схід з аналогічним характером руйнувань.

За оцінкою місії, пошкодження будівель були заподіяні влучаннями артилерійських снарядів.

Нагадаємо, увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що унаслідок обстрілу, який бойовики вчинили поблизу Катеринівки Попаснянського району (Луганська область), було пошкоджено магістральний водогін. Серйозні пошкодження водогону призвели до значного витоку питної води в обсязі більше ніж 2 тис. кубометрів на годину та затоплення місцевості, присадибних ділянок, що знаходяться поблизу місця ураження.