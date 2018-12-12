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Бойовики зруйнували десятки житлових будинків на Донбасі

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 16:32
Бойовики зруйнували десятки житлових будинків на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Будинки пошкодили влучаннями артилерійських снарядів

Проросійські бойовики 9 грудня обстріляли житлові будинки на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається, за даними звіту Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЕ, 9 грудня було зафіксовано щонайменше вісім зруйнованих житлових будинків (без дахів, залишилися лише зовнішні стіни) на 150-метровій ділянці вулиці у селищі Чигарі у Південному (колишнє Ленінське) на північному сході від Донецька.

Також спостерігачі зафіксували 12 будинків на південному краї цієї ж вулиці та два житлові будинки приблизно за 250 м на схід з аналогічним характером руйнувань.

За оцінкою місії, пошкодження будівель були заподіяні влучаннями артилерійських снарядів.

Бойовики зруйнували десятки житлових будинків на ДонбасіНагадаємо, увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що унаслідок обстрілу, який бойовики вчинили поблизу Катеринівки Попаснянського району (Луганська область), було пошкоджено магістральний водогін. Серйозні пошкодження водогону призвели до значного витоку питної води в обсязі більше ніж 2 тис. кубометрів на годину та затоплення місцевості, присадибних ділянок, що знаходяться поблизу місця ураження.

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