Оприлюднено попередній звіт про катастрофу Boeing 737 в Ефіопії

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

У доповіді говориться, що пілоти Boeing 737 Max 8 слідували всім інструкціям виробника

Уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Про це повідомляє Reuters.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавыт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 слідували всім інструкціям виробника, але це не запобігло катастрофі.

Літак неодноразово здійснював пікірування перед тим, як він зазнав аварії, йдеться в повідомленні авіакомпанії з посиланням на попередній звіт про катастрофу.

При цьому звіт не дав докладного аналізу польоту, який, як очікується, займе кілька місяців до остаточного звіту протягом року.

Нагадаємо, за останні п'ять місяців з літаками Boeing 737 MAX 8 відбулося дві авіакатастрофи. Так, 10 березня під час аварії в Ефіопії загинули 157 осіб. Раніше, 29 жовтня 2018 року, в результаті падіння літака в Яванське море загинуло 189 осіб.

За даними експертів, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Компанія Boeing припинила поставки моделі літаків 737 MAX.Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозили поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває.