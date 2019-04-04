ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оприлюднено попередній звіт про катастрофу Boeing 737 в Ефіопії

Новини » Політика    04.04.2019 - 12:21
Оприлюднено попередній звіт про катастрофу Boeing 737 в Ефіопії
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

У доповіді говориться, що пілоти Boeing 737 Max 8 слідували всім інструкціям виробника

Уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Про це повідомляє Reuters.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавыт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 слідували всім інструкціям виробника, але це не запобігло катастрофі.

Літак неодноразово здійснював пікірування перед тим, як він зазнав аварії, йдеться в повідомленні авіакомпанії з посиланням на попередній звіт про катастрофу.

При цьому звіт не дав докладного аналізу польоту, який, як очікується, займе кілька місяців до остаточного звіту протягом року.

Нагадаємо, за останні п'ять місяців з літаками Boeing 737 MAX 8 відбулося дві авіакатастрофи. Так, 10 березня під час аварії в Ефіопії загинули 157 осіб. Раніше, 29 жовтня 2018 року, в результаті падіння літака в Яванське море загинуло 189 осіб.

За даними експертів, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Компанія Boeing припинила поставки моделі літаків 737 MAX.Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозили поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває.

В Ефіопії між учасниками розслідування аварії Boeing виникли розбіжності, - WSJ У США розбився вертоліт морських піхотинців
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України катастрофаЭфиопия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся