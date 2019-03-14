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Boeing призупинив поставки літаків 737 MAX

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 10:42
Boeing призупинив поставки літаків 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Виробництво літаків Boeing 737 MAX триває

Американська компанія Boeing призупинила поставки моделі літаків 737 MAX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Повідомляється, що, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозив поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває. Експерти в області авіабудування відзначають, що у зв'язку із заборонами на польоти авіалінії можуть відмовитися від замовлених лайнерів.

За даними Reuters, Boeing виробляє 52 авіалайнера на місяць, але скільки з них становить сімейство Boeing 737 MAX - не вказується.

Нагадаємо, раніше Boeing попросив припинити польоти всіх літаків 737 MAX після того, як авіаційна служба США видала відповідне рішення для моделей 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Низка країн вже відмовилася від експлуатації даної моделі літаків після того, як 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, катастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління.

 

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