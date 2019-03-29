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Експерти назвали причину катастрофи Boeing в Ефіопії

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 10:59
Експерти назвали причину катастрофи Boeing в Ефіопії
Ілюстративне фото (flickr.com/liamallport)

Катастрофа Boeing в Ефіопії могла статися через збій системи вирівнювання літака

Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Повідомляється, що експерти, які досліджували чорні ящики Boeing 737 MAX, прийшли до висновку, що причиною катастрофи стала помилка в роботі системи автоматичного коректування положення літака в повітрі. Мова йде про систему, яка направляє літак злегка вниз, так як через конструктивні особливості і стан двигунів Boeing 737 MAX трохи задирає ніс, потенційно призвести до втрати швидкості і падіння. Причому ця система коригує кут нахилу, не інформуючи про це пілотів.

Також повідомляється, що система вирівнює літак на підставі даних датчиків, які показують "кут атаки" - кут між напрямком руху літака і тим, куди спрямовано його ніс. Збій у роботі цього датчика міг призвести до того, що система помилково направила літак до землі раніше, ніж пілоти змогли щось виправити.

Офіційне оголошення результатів дослідження чорних ящиків очікується найближчими днями.

Нагадаємо, літак Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines розбився 10 березня через кілька хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Всі 157 осіб на борту загинули.

Раніше також повідомлялося, що дані самописців Boeing вказали на схожість авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії.

 

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