"Обмен" ценой диверсии: Россия толкает семьи пленных на преступления

РФ осуществляет масштабное информационно-психологическое давление на семьи украинских военнопленных. Враг использует прямые звонки и сообщения, чтобы заставить людей действовать в ущерб собственному государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали вражеской схемы

По словам омбудсмена, во время прямых контактов российская сторона обещает родственникам "помощь" с обменом. Зато от семей требуют отправлять провокационные письма в органы власти Украины, США и международные организации.

"В частности, от семей требуют присылать провокационные письма... с заранее подготовленными текстами, содержащими ложные обвинения украинской власти в отказе освобождать военнопленных", - отметил Лубинец.

После отправки таких писем россияне требуют предоставить им фотодоказательства, чтобы в дальнейшем использовать эти материалы против Украины в международном информационном поле.

Цель манипуляций

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия являются спланированной информационной операцией и не имеют никакого отношения к реальному процессу возвращения людей.

Враг пытается бить по самому болезненному - доверию, единству и чувствам семей.

"Призываю: не позволяйте использовать себя во вражеских информационных операциях. Мы работаем для возвращения каждого и каждой", - резюмировал уполномоченный.