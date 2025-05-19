Обмен пленными "1000 на 1000": Зеленский ответил, кого будет возвращать Украина

По его словам, сейчас Украина говорит об обмене военнопленных. Однако подавала сигналы противоположной стороне в об обмене политзаключенных и журналистов.

"Я не хочу сейчас уходить в детали. Менять детей на военных - мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться. Это несправедливо, это вне законов, даже вне законов войны. И именно по таким принципам сейчас работает группа во главе с Умеровым, вместе с представителями службы безопасности, разведок", - сказал Зеленский.

Обмен пленными "1000 на 1000"

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны в Украине.

По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.