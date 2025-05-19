Обмін полоненими "1000 на 1000": Зеленський відповів, кого повертатиме Україна

Україна веде з Росією перемовини щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Як повідомляє РБК-Україна, про президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з пресою.
За його словами, наразі Україна говорить про обмін військовополонених. Однак подавала сигнали протилежній стороні в про обмін політв'язнів і журналістів.
"Я не хочу зараз йти в деталі. Міняти дітей на військових - ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. Це несправедливо, це поза законами, навіть поза законами війни. І саме по таких принципах зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками служби безпеки, розвідок", - сказав Зеленський.
16 травня в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Протягом понад години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни в Україні.
За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що досягнуто домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Згодом цю інформацію підтвердили й у Росії.
Після цього представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що українська сторона вже розпочала опрацювання списків на повернення.
За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова заявив, що сподівається на масштабний обмін полоненими між Україною та Росією вже наступного тижня.
Також днями повідомлялося, що СБУ вже формує списки російських військових, яких можуть передати Росії
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