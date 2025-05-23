Обмен пленными "1000 на 1000" между Украиной и РФ продлится три дня, - источники

Обмен пленными между Украиной и Россией

Напомним, Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000" во время переговоров в Стамбуле. Это был ключевой результат встречи делегаций двух стран.

Вчера, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила от России списки имен на обмен.

При этом заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что Украина также передала России такой список имен.

Президент США Дональд Трамп сегодня, 23 мая, написал, что большой обмен пленными между Украиной и РФ уже завершился. Но источники РБК-Украина опровергли такое заявление. По их словам, обмен продолжается.

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