Обмін полоненими "1000 на 1000" між Україною та РФ триватиме три дні, - джерела

Обмін полоненими між Україною та Росією

Нагадаємо, Україна і Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" під час переговорів у Стамбулі. Це був ключовий результат зустрічі делегацій двох країн.

Учора, 22 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна отримала від Росії списки імен на обмін.

При цьому заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що Україна також передала Росії такий список імен.

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 23 травня, написав, що великий обмін полоненими між Україною і РФ вже завершився. Але джерела РБК-Україна спростували таку заяву. За їхніми словами, обмін триває.

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