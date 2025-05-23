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Есть ли в списках на большой обмен бойцы "Азова": что говорит Умеров

Пятница 23 мая 2025 19:36
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Есть ли в списках на большой обмен бойцы "Азова": что говорит Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В списках на обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000" есть военнопленные всех составляющих Сил обороны, а также гражданские лица.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прежде всего, в этом обмене на данный момент есть военнопленные и гражданские лица. Мы работаем со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны, поэтому они включены. И мы работаем над тем, чтобы завершить первый этап. Это 1 000 человек", - сказал Умеров.

Министр обороны также добавил, что идет работа над освобождением всех категорий - от гражданских до военнопленных, а также политических заключенных.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 23 мая, Украина и Россия начали проводить обмен пленными в формате "1000 на 1000". Он будет проходить в три этапа в течение трех дней.

В Украину вернули 270 защитников и 120 гражданских, которых удерживала Россия.

Следующие этапы масштабного обмена пленными должны состояться в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.

Подробнее о сегодняшнем обмене пленными, - в материале РБК-Украина.

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