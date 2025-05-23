Есть ли в списках на большой обмен бойцы "Азова": что говорит Умеров

В списках на обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000" есть военнопленные всех составляющих Сил обороны, а также гражданские лица.

"Прежде всего, в этом обмене на данный момент есть военнопленные и гражданские лица. Мы работаем со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны, поэтому они включены. И мы работаем над тем, чтобы завершить первый этап. Это 1 000 человек", - сказал Умеров.

Министр обороны также добавил, что идет работа над освобождением всех категорий - от гражданских до военнопленных, а также политических заключенных.