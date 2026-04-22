Фотоконтроль и иностранный язык: как могут измениться экзамены для водителей в Украине
В Украине предлагают существенно изменить процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилить контроль за идентификацией будущих водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства внутренних дел Украины.
О каком проекте приказа МВД идет речь
17 апреля 2026 года на официальном вебпортале Министерства внутренних дел Украины был обнародован проект приказа МВД "О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя".
Украинцам объяснили, что его разработали "с целью совершенствования процедуры сдачи теоретического экзамена для получения права управления транспортными средствами".
Речь идет, в частности:
- о введении возможности сдавать теоретический экзамен на английском языке;
- об урегулировании вопроса перевода тестовых вопросов;
- о повышении доступности и качества предоставления административной услуги;
- о приведении положений нормативно-правового акта МВД в соответствие с действующим законодательством.
По состоянию на сейчас для общественного обсуждения на сайте МВД обнародованы:
Что именно предлагают изменить в МВД
Согласно пояснительной записке, проект приказа предусматривает внесение ряда изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя в Украине.
Прежде всего МВД предлагает "легализовать английский язык" (чтобы увеличить шансы на получение водительского удостоверения национального образца для иностранцев, которые переезжают в Украину):
- разрешить сдавать теоретический экзамен на английском языке (по выбору кандидата в водители);
- урегулировать вопрос профессионального перевода на английский тестовых вопросов (из которых формируются экзаменационные билеты) - в соответствии с законодательством в сфере публичных закупок.
В документе уточняется, что "в основном иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, не владеют государственным языком на уровне, достаточном для сдачи теоретического экзамена".
Следовательно, ситуация по состоянию на сейчас:
- затрудняет выполнение действующих требований насчет обмена водительского удостоверения (с зарубежного на украинское);
- ограничивает права иностранцев и лиц без гражданства на получение этой административной услуги.
Другой важный блок изменений (предлагаемых проектом приказа), касается надлежащей идентификации лиц при сдаче теоретического и практического экзаменов для получения права управления транспортными средствами.
Так, если в Едином государственном реестре (ЕГР) МВД нет оцифрованного образа лица человека, который планирует получить водительское удостоверение, его должны будут сначала сфотографировать (прямо в сервисном центре МВД).
Это необходимо для того, чтобы сразу внести в базу данных (реестр) оцифрованный образ лица человека вместе со сведениями о нем.
Такое правило, согласно документу, должно "работать" для "выдачи, обмена, возврата водительского удостоверения территориальными сервисными центрами МВД", а также "сдачи в них теоретического и практического экзаменов".
Изменение, должно, по сути, исключить попытки сдать экзамен вместо другого человека, а также обеспечить надлежащую верификацию каждого будущего водителя.
"В процессе сдачи лицом теоретического экзамена техническими средствами контроля, встроенными (закрепленными) в (на) экране монитора автоматизированного рабочего места, осуществляется периодическое фотографирование лица человека, который сдает такой экзамен", - говорится в тексте проекта приказа.
Уточняется, что полученное изображение "сравнивается" при этом "с оцифрованным образом лица этого человека, который содержится в ЕГР МВД".
Когда предложенные изменения могут стать реальностью
В пояснительной записке отмечается, что проект приказа МВД требует дальнейшего согласования со многими ведомствами:
- Министерством здравоохранения;
- Министерством образования и науки;
- Министерством социальной политики, семьи и единства;
- Министерством цифровой трансформации;
- Министерством финансов;
- Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Министерством иностранных дел;
- Министерством развития общин и территорий;
- Государственной миграционной службой;
- Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;
- Национальной полицией Украины;
- Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Общим представительским органом стороны работодателей на национальном уровне;
- Общим представительским органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне.
Итак, для введения предложенных МВД изменений, необходимо сначала завершить все юридические процедуры.
"Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования", - уточняется в документе.
Исключением станет "абзац 8 подпункта 2 пункта 1 приказа" (который вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования).
