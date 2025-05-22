Обмен "1000 на 1000": у Путина подтвердили передачу Украине списка имен

Подготовка к обмену пленными

Напомним, Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" во время переговоров в Стамбуле, которые прошли на прошлой неделе.

17 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что такой обмен может произойти уже на этой неделе. Он отмечал, что уже на тот момент работа над списком имен велась.

При этом сегодня, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу возможного масштабного обмена пленными с Россией.

Глава государства рассказал, что Украина уже получила от российской стороны список имен.

К слову, Песков сегодня также заявил, что Россия заинтересована провести такой обмен максимально быстро.

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