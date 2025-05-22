Обмін "1000 на 1000": у Путіна підтвердили передачу Україні списку імен

Підготовка до обміну полоненими

Нагадаємо, Україна і Росія домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" під час переговорів у Стамбулі, які відбулися минулого тижня.

17 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що такий обмін може відбутися вже цього тижня. Він зазначав, що вже на той момент робота над списком імен велася.

Водночас сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо можливого масштабного обміну полоненими з Росією.

Голова держави розповів, що Україна вже отримала від російської сторони список імен.

До слова, Пєсков сьогодні також заявив, що Росія зацікавлена провести такий обмін максимально швидко.

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