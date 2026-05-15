Украина в рамках обмена вернула из российского плена 20 бойцов "Азова"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Редиса").

"Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из них 19 защитники Мариуполя. Четыре года в российской неволе, и вот, наконец, встреча с родными, которые боролись за возвращение своих и ждали этого дня", - сообщил "Редис".

Он поздравил собратьев с возвращением домой и поблагодарил за стойкость, мужество и силу, которую они ежедневно проявляли в сверхтяжелых обстоятельствах.

"Спасибо президенту Украины за внимание к вопросу обменов пленными, бойцам из разных подразделений, которые пополняют наш обменный фонд, а также представителям МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всем странам, которые способствуют переговорному процессу", - добавил командир "Азова".