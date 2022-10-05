Ограничение цены на нефть РФ будет выгодно Китаю и Индии: эксперт назвал причину

Введение лимита цен на российскую нефть будет выгодно для Индии и Китая. Таким образом они смогут легализовать скидки на импорт.
Об этом в комментарии для материала РБК-Украина заявил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
По его словам, Китай и Индия уже договариваются с Россией о скидках на нефть.
"Фактически это (ограничение цен на нефть - ред.) будет легализация этих скидок. Китаю и Индии станет выгоднее и легче покупать российскую нефть", - отметил Рябцев.
При этом директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что ЕС уже ввел ограничение на импорт российской нефти, которое заработает с декабря, но сейчас главная задача - привлечь третьи страны к этому процессу.
"Если будут введены общие санкции – ЕС, США и Канадой и всеми, скажем так, нефтяными странами, и они общими усилиями перекроют возможность страхования сделок, по которым цена выше установленного прайса, то тогда это сработает. А если присоединится Китай и Индия, то это сработает на 100%. Насколько я знаю, Китай не против, и сейчас идут переговоры между США и Китаем по поводу того, в каком формате Пекин может присоединиться к этому процессу. Для Китая это будет выгодно, поскольку ценовой коридор позволит покупать российскую нефть дешевле", - рассказал Харченко.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.