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Обмеження ціни на нафту РФ буде вигідне Китаю та Індії: експерт назвав причину

Фото: обмеження ціни на нафту РФ буде вигідно Китаю та Індії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Введення ліміту цін на російську нафту буде вигідним для Індії та Китаю. У такий спосіб вони зможуть легалізувати знижки на імпорт.

Про це у коментарі для матеріалу РБК-Україна заявив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, Китай та Індія вже домовляються з Росією про знижки на нафту.

"Фактично це (обмеження цін на нафту - ред.) буде легалізація цих знижок. Китаю та Індії стане вигідніше та легше купувати російську нафту", - зазначив Рябцев.

При цьому директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що ЄС уже запровадив обмеження на імпорт російської нафти, яке почне працювати з грудня, але зараз головне завдання - залучити треті країни до цього процесу.

"Якщо будуть введені загальні санкції - ЄС, США та Канадою та всіма, скажімо так, нафтовими країнами, і вони спільними зусиллями перекриють можливість страхування угод, за якими ціна вища за встановлений прайс, то тоді це спрацює. А якщо приєднається Китай та Індія, то це спрацює на 100%.Наскільки я знаю, Китай не проти, і зараз йдуть переговори між США та Китаєм щодо того, в якому форматі Пекін може приєднатися до цього процесу.Для Китаю це буде вигідно, оскільки ціновий коридор дозволить купувати російську нафту дешевше", - розповів Харченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Politico, країни Європейського Союзу на 90% узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який включатиме стелю цін на нафту.

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