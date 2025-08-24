ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ограничения дивидендов понятны во время войны, но пришло время их пересматривать, - руководитель Velta

Воскресенье 24 августа 2025 16:50
UA EN RU
Ограничения дивидендов понятны во время войны, но пришло время их пересматривать, - руководитель Velta Фото: руководитель титанодобывающей компании Velta Андрей Бродский (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинский бизнес нуждается в пересмотре валютных ограничений, в частности на репатриацию дивидендов, чтобы обеспечить справедливые условия для иностранных инвесторов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель титанодобывающей компании Velta Андрей Бродский.

По его словам, ограничения, введенные во время военного положения, имели логическую основу для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время, в условиях потребности в восстановлении экономики, эти правила необходимо постепенно смягчать.

"Я понимаю, почему были введены эти ограничения во время военного положения. Эту норму надо пересматривать и не только для горно-добывающей сферы, но и всех предприятий, которые были построены за средства иностранных инвесторов потому, что инвестор должен получать прибыль и имеет право распоряжаться собственными средствами", - подчеркнул Бродский.

Он подчеркнул, что валютная либерализация дивидендов является критическим условием для сохранения доверия международных партнеров и привлечения новых инвестиций в Украину.

Напомним, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар заявил, что украинской экономике необходимо не только постепенное смягчение валютных ограничений, но и переосмысление подходов к средствам, сконцентрированных на Едином казначейском счете (ЕКС).

Читайте РБК-Украина в Google News
Инвестиции в Украину
Новости
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"