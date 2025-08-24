Обмеження дивідендів зрозумілі під час війни, але настав час їх переглядати, - керівник Velta

Український бізнес потребує перегляду валютних обмежень, зокрема на репатріацію дивідендів, щоб забезпечити справедливі умови для іноземних інвесторів.

Про це в інтервʼю РБК-Україна заявив керівник титанодобувної компанії Velta Андрій Бродський.

За його словами, обмеження, запроваджені під час воєнного стану, мали логічне підґрунтя для збереження макрофінансової стабільності. Водночас, в умовах потреби у відновленні економіки, ці правила необхідно поступово пом’якшувати.

"Я розумію, чому були введені ці обмеження підчас воєнного стану. Цю норму треба переглядати і не лише для гірничо-видобувної сфери, але і всіх підприємств, які були збудовані за кошти іноземних інвесторів тому, що інвестор має отримувати прибуток і має право розпоряджатися власними коштами", - наголосив Бродський.

Він підкреслив, що валютна лібералізація дивідендів є критичною умовою для збереження довіри міжнародних партнерів та залучення нових інвестицій в Україну.

Нагадаємо, старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар заявив, що українській економіці необхідне не лише поступове пом’якшення валютних обмежень, але й переосмислення підходів до коштів, сконцентрованих на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР).