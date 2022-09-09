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Обмінний фонд інтенсивно поповнюється: у ЗСУ розповіли про настрої окупантів на півдні

Фото: окупанти на півдні інтенсивно поповнюють обмінний фонд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Поповнення обмінного фонду на півдні триває інтенсивно в порівнянні з попередніми днями. Однак головним настроєм у окупантів є бунт.

Про це заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За її словами, російські військові пишуть рапорти, щоб відмовитися від участі у війні проти України.

"Бунтівні настрої в їх підрозділах, де вони піднімаються проти командування, пишуть рапорти про відмову брати участь в "спецоперації"... Ну і у них завжди є вихід простий, про який ми говоримо і доносимо їм - скласти зброю, дочекатися ЗСУ, і обмінний фонд", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали ударів по двох понтонних мостах і пункту управління в Херсонській області.

Крім того, ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400.

Зазначимо, що з початку оборонних операцій, наші військові:

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