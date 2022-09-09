Обмінний фонд інтенсивно поповнюється: у ЗСУ розповіли про настрої окупантів на півдні

За її словами, російські військові пишуть рапорти, щоб відмовитися від участі у війні проти України.

"Бунтівні настрої в їх підрозділах, де вони піднімаються проти командування, пишуть рапорти про відмову брати участь в "спецоперації"... Ну і у них завжди є вихід простий, про який ми говоримо і доносимо їм - скласти зброю, дочекатися ЗСУ, і обмінний фонд", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали ударів по двох понтонних мостах і пункту управління в Херсонській області.

Крім того, ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400.

Зазначимо, що з початку оборонних операцій, наші військові: