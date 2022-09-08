Пробили до 50 км. Генштаб вперше розповів про наступ на Харківському напрямку

Українські військові розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"В рамках проведення на Харківському напрямку оборонних операцій з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ ведуть активні бойові дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км", - заявив Громов.

Водночас як додав Громов, на окремих напрямках наші бійці просунулись вглиб оборони росіян від 2 до декількох десятків кілометрів.

Більше 700 квадратних кілометрів звільнено

Наші захисники на Харківському та Південнобузькому напрямку повернули під контроль України 700 квадратних кілометрів, які раніше були окуповані ворогом.

Звільнено більше 20 населених пунктів

"Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - відзначив Громов.