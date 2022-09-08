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ЗСУ вдарили по понтонним мостам та пункту управління у Херсонській області

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 17:38
ЗСУ вдарили по понтонним мостам та пункту управління у Херсонській області Фото: ЗСУ вдарило по понтонним мостам та пункту управління у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдали ударів по двох понтонним мостам та пункту управлінні у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Південь".

"Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні", - заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Також військовий підтвердив, що вдалося знищити 29 росіян, 4 танки та бойову машину десанту.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400.

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