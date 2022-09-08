ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400

Збройні сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:

5 танків;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

15 одиниць автобронетехніки;

10 гаубиць і гармат важкої артилерії;

1 важкий міномет;

2 пускові установки С-400;

1 радіолокатор наведення до С-300;

2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку та одного - у Донецькій області.

Також повідомлялося, що 6 вересня ЗСУ на південному напрямку збили російський штурмовик.

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