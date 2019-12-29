Обмін полоненими: Україна віддала бразильського бойовика "ДНР" Лусваргі

Фото: Рафаель Лусваргі (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Адвокат підтвердив інформацію про обмін бразильського бойовика "ДНР" Лусваргі

У межах обміну полонених Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Про це повідомив адвокат бразильця Валентин Рибін, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, пів року тому Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації в Україні і засудив його до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.

Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 53. Очікується, що в "ДНР" доставлять ще 6 утримуваних.

"ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців.

Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 77"