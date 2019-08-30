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Адвокат підтвердив підготовку до передачі моряків Україні

Новини » Політика    30.08.2019 - 09:07
Адвокат підтвердив підготовку до передачі моряків Україні
Фото: українські моряки (ТАСС)

В рамках обміну полоненими моряки повертаються до України

Українських моряків, захоплених минулого року в Керченській протоці, готують до обміну полоненими. Про це заявив адвокат одного з моряків Айдер Азаматов, передає "Громадське".

За його словами, напередодні українських моряків вивезли з московського СІЗО в рамках підготовки обміну полоненими. Він також уточнив, що їх вивезли вночі і, швидше за все, моряки вже в Києві, але з адвокатів туди майже ніхто не їде.

"Швидше за все, буде один представник - координатор Микола Полозов, адже не було умови, щоб всі захисники були присутні", - сказав Азаматов.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що процес обміну полоненими триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності. Також в офісі заявили, що президент Володимир Зеленський повідомить про звільнення політв'язнів на офіційних каналах.

Зазначимо, адвокат росіян Валентин Рибін стверджує, що вони досі залишаються в українському СІЗО, і обмін полоненими переноситься на наступний тиждень, оскільки Київ не встигає оформити їх передачу.

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