Адвокат підтвердив підготовку до передачі моряків Україні

Фото: українські моряки (ТАСС)

В рамках обміну полоненими моряки повертаються до України

Українських моряків, захоплених минулого року в Керченській протоці, готують до обміну полоненими. Про це заявив адвокат одного з моряків Айдер Азаматов, передає "Громадське".

За його словами, напередодні українських моряків вивезли з московського СІЗО в рамках підготовки обміну полоненими. Він також уточнив, що їх вивезли вночі і, швидше за все, моряки вже в Києві, але з адвокатів туди майже ніхто не їде.

"Швидше за все, буде один представник - координатор Микола Полозов, адже не було умови, щоб всі захисники були присутні", - сказав Азаматов.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що процес обміну полоненими триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності. Також в офісі заявили, що президент Володимир Зеленський повідомить про звільнення політв'язнів на офіційних каналах.

Зазначимо, адвокат росіян Валентин Рибін стверджує, що вони досі залишаються в українському СІЗО, і обмін полоненими переноситься на наступний тиждень, оскільки Київ не встигає оформити їх передачу.