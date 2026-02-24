RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обманом отправили на фронт. ЮАР освободила своих граждан из российской армии

Фото: Сирил Рамафоса, президент ЮАР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти ЮАР добились освобождения своих граждан, которых Россия обманом заставила воевать против Украины.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Скандал в ЮАР: дочь экс-президента вербовала наемников на войну против Украины

Согласно данным канцелярии Рамафосы, четверо мужчин вернулись на родину на прошлой неделе, а еще 11 - должны вернуться в ближайшее время. Один южноафриканец был госпитализирован и еще один готовится к поездке домой. 

Семьи завербованных мужчин рассказали, что их заманили в ряды российской армии при содействии Дудузиле Зума-Самбудлы - дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Южноафриканцам обещали, что их будут обучать работе телохранителей, после чего их заставили подписать военные контракты. 

Зума-Самбудла находится под следствием. Она ушла из парламента как член политической партии, возглавляемой ее отцом, 28 ноября 2025 года.

Стоит заметить, что в ЮАР участие в боевых действиях или помощь иностранным вооруженным силам является преступлением с 1998 года.

Вербовка граждан ЮАР

Напомним, ранее Bloomberg писало о том, что Россия использовала популярное среди геймеров приложение Discord для вербовки жителей ЮАР на войну против Украины.

По данным издания, рекрутеры под псевдонимами предлагали молодым людям годовые контракты в российской армии с дислокацией вблизи Санкт-Петербурга, обещая российское гражданство и возможность обучения после службы.

Известно о случае двух мужчин, которые поехали на войну в июле 2024 года: один из них погиб в Луганской области в октябре, местонахождение другого не установлено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеМобилизация в России