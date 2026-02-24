Обманом відправили на фронт. ПАР звільнила своїх громадян з російської армії

Згідно з даними канцелярії Рамафоси, четверо чоловіків повернулися на батьківщину минулого тижня, а ще 11 - мають повернутися найближчим часом. Одного південноафриканця було госпіталізовано і ще один готується до поїздки додому.

Сім'ї завербованих чоловіків розповіли, що їх заманили до лав російської армії за сприяння Дудузіле Зума-Самбудли - дочки колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Південноафриканцям обіцяли, що їх навчатимуть роботи охоронців, після чого їх змусили підписати військові контракти.

Зума-Самбудла перебуває під слідством. Вона пішла з парламенту як членкиня політичної партії, очолюваної її батьком, 28 листопада 2025 року.

Варто зауважити, що в ПАР участь у бойових діях або допомога іноземним збройним силам є злочином з 1998 року.