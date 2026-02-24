Обманом отправили на фронт. ЮАР освободила своих граждан из российской армии

Власти ЮАР добились освобождения своих граждан, которых Россия обманом заставила воевать против Украины.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным канцелярии Рамафосы, четверо мужчин вернулись на родину на прошлой неделе, а еще 11 - должны вернуться в ближайшее время. Один южноафриканец был госпитализирован и еще один готовится к поездке домой.

Семьи завербованных мужчин рассказали, что их заманили в ряды российской армии при содействии Дудузиле Зума-Самбудлы - дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Южноафриканцам обещали, что их будут обучать работе телохранителей, после чего их заставили подписать военные контракты.

Зума-Самбудла находится под следствием. Она ушла из парламента как член политической партии, возглавляемой ее отцом, 28 ноября 2025 года.

Стоит заметить, что в ЮАР участие в боевых действиях или помощь иностранным вооруженным силам является преступлением с 1998 года.