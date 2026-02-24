Обманом відправили на фронт. ПАР звільнила своїх громадян з російської армії
Влада ПАР домоглася звільнення своїх громадян, яких Росія обманом змусила воювати проти України.
Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними канцелярії Рамафоси, четверо чоловіків повернулися на батьківщину минулого тижня, а ще 11 - мають повернутися найближчим часом. Одного південноафриканця було госпіталізовано і ще один готується до поїздки додому.
Сім'ї завербованих чоловіків розповіли, що їх заманили до лав російської армії за сприяння Дудузіле Зума-Самбудли - дочки колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Південноафриканцям обіцяли, що їх навчатимуть роботи охоронців, після чого їх змусили підписати військові контракти.
Зума-Самбудла перебуває під слідством. Вона пішла з парламенту як членкиня політичної партії, очолюваної її батьком, 28 листопада 2025 року.
Варто зауважити, що в ПАР участь у бойових діях або допомога іноземним збройним силам є злочином з 1998 року.
Вербування громадян ПАР
Нагадаємо, раніше Bloomberg писало про те, що Росія використовувала популярний серед геймерів додаток Discord для вербування жителів ПАР на війну проти України.
За даними видання, рекрутери під псевдонімами пропонували молодим людям річні контракти в російській армії з дислокацією поблизу Санкт-Петербурга, обіцяючи російське громадянство і можливість навчання після служби.
Відомо про випадок двох чоловіків, які поїхали на війну в липні 2024 року: один із них загинув у Луганській області в жовтні, місцезнаходження іншого не встановлено.