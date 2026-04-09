В осаде у РФ: Эстония подготовила план обороны на случай оккупации

Новый принцип безопасности предусматривает максимальную автономность. Если Эстонию заблокируют с воздуха, моря и суши, общество должно функционировать самостоятельно. Этот режим продлится минимум месяц. Именно столько времени заложили на восстановление внешних сообщений и полноценной поддержки сил НАТО.

Требования к населению также стали более жесткими. Каждый гражданин должен обеспечить свою автономность на семь дней. Это минимальный порог выживания без помощи государства.

Основные приоритеты для населения:

бесперебойный доступ к энергии и связи;

наличие запасов питания и топлива;

доступ к медицинским услугам;

работа общественных СМИ для получения информации.

"Активная оборона": боевые действия перенесут на территорию врага

Таллинн меняет подход к ведению войны. Предыдущий принцип "территориальной обороны" получил существенное дополнение и теперь армия планирует действовать на опережение. Главная цель - не допустить широкомасштабных боев на эстонской земле.

Военные планируют наносить глубокие удары, что позволит уничтожить силы врага еще до пересечения границы. Такая стратегия должна уменьшить количество жертв среди гражданских.

В документе четко прописано:

"Военная оборона построена на принципе активной обороны, согласно которому против вражеских сил принимаются активные меры для предотвращения или препятствования нападения или для снижения эффективности нападения, включая глубокие удары на вражескую территорию. Территориальная оборона все еще играет важную роль, но целью является обеспечение того, чтобы боевые действия не происходили на эстонской земле".

Россия остается главной угрозой для Европы

Поскольку Москва не оставляет имперских амбиций, то она признана наибольшей опасностью для евроатлантического пространства. В обновленной стратегии отмечается, что Россия - это страна, "чья империалистическая агрессивная политика направлена на демонтаж и переформатирование европейской архитектуры безопасности и мирового порядка, основанного на правилах, и восстановление его сферы влияния".

Также Таллинн обращает внимание на союзников агрессора. В документе упоминают Китай, Северную Корею, Беларусь и Иран.