Страны НАТО избавляются от нездоровой зависимости от США, - Рютте

19:45 09.04.2026 Чт
Ситуация на Ближнем Востоке изменила геополитическую роль США
Страны НАТО избавляются от нездоровой зависимости от США, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Вашингтоне заявил о трансформации трансатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Выступление в Вашингтоне

Марк Рютте сделал заявления в четверг в США во время выступления в Институте Рональда Рейгана, для смягчения напряженности с администрацией президента Дональда Трампа.

Это произошло после того, как некоторые союзники по НАТО сначала отказывались поддержать просьбу Вашингтона об участии в войне против Ирана и обеспечении безопасности Ормузского пролива.

"Я развил непоколебимую благодарность за ценность американского лидерства", - сказал Рютте. "Но я также имел возможность поразмышлять над тем, что происходит, когда союзники Америки воспринимают это лидерство - лидерство США - как должное".

Европейская зависимость и новые инвестиции

Генсек НАТО признал, что ранее континент чрезмерно полагался на американскую армию, а со временем оборонные бюджеты потеряли актуальность.

Некоторые европейские страны считают "жесткую силу" чем-то, чего стоит стыдиться, из-за сокращения военных возможностей.

По словам Рютте, Трамп заставил союзников увеличить расходы на оборону, а новые инвестиции "заложили основу" для настоящего партнерства, переходя от "нездоровой созависимости" к взаимодействию на принципах равноправия.

Безопасность Ормузского пролива и прекращение огня

Рютте подчеркнул важность конкретных обязательств от европейских правительств по поддержанию безопасности Ормузского пролива после завершения войны в Иране.

Даже после объявленного 14-дневного перемирия ключевой морской маршрут остается фактически закрытым, и союзники должны обеспечить его безопасность.

"Этот трансатлантический альянс, по крайней мере пока, незаменим", - добавил Рютте, подчеркнув важность взаимной ответственности для сохранения стабильности в мире.

Напомним, что Иран передал через Пакистан, который выступает посредником в переговорах, предложение из 10 пунктов по прекращению войны с США и Израилем.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп испытывает явное разочарование из-за нежелания союзников поддержать военные действия против Ирана.

