Минобороны объявило о запуске новой системы военного учета "Импульс"

Минобороны запускает новую цифровую систему учета военных "Импульс". Теперь актуальные данные о каждом защитнике будут в цифровом формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.
По словам Шмыгаля, "Импульс" позволит получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов.
Бумажная бюрократия останется в прошлом, доступ к данным будет быстрым и прозрачным.
"Импульс" - это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части", - написал министр.
Известно, что первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск.
В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.
"В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в приложении "Резерв+" некоторые пользователи заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999.
Она позволяет государству подсчитать количество людей, которые в случае призыва по мобилизации или в особый период должны пройти курс базовой общевойсковой подготовки.
Еще сообщалось, что в приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.