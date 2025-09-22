UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку "Імпульс"

Фото: міністр оборони Денис Шмигаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Маловічко Юлія

Міноборони запускає нову цифрову систему обліку військових "Імпульс". Тепер актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами Шмигаля, "Імпульс" дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Паперова бюрократія лишиться в минулому, доступ до даних буде швидким та прозорим.

"Імпульс" - це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині", - написав міністр..

Що змінюється з появою «Імпульс»:

  • військові частини  - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерують накази й інші документи;
  • вище керівництво - може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині. 

Відомо, що першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ.

Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", - додав Шмигаль.

Фото: дані про кожного військового будуть в цифровому форматі (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" деякі користувачі помітили в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999.

Вона дозволяє державі підрахувати кількість людей, які у разі призову під час мобілізації чи в особливий період повинні пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Ще повідомлялось, що у застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

