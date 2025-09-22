Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку "Імпульс"

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" деякі користувачі помітили в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999.

Вона дозволяє державі підрахувати кількість людей, які у разі призову під час мобілізації чи в особливий період повинні пройти курс базової загальновійськової підготовки.

Ще повідомлялось, що у застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.