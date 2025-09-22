ua en ru
Минобороны объявило о запуске новой системы военного учета "Импульс"

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 10:18
Минобороны объявило о запуске новой системы военного учета "Импульс" Фото: министр обороны Денис Шмыгаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Маловичко Юлия

Минобороны запускает новую цифровую систему учета военных "Импульс". Теперь актуальные данные о каждом защитнике будут в цифровом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам Шмыгаля, "Импульс" позволит получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов.

Бумажная бюрократия останется в прошлом, доступ к данным будет быстрым и прозрачным.

"Импульс" - это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части", - написал министр.

Что меняется с появлением "Импульс":

  • воинские части - получают быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерируют приказы и другие документы;
  • высшее руководство - может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части.

Известно, что первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск.

В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

"В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом", - добавил Шмыгаль.

Минобороны объявило о запуске новой системы военного учета &quot;Импульс&quot;Фото: данные о каждом военном будут в цифровом формате (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, в приложении "Резерв+" некоторые пользователи заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999.

Она позволяет государству подсчитать количество людей, которые в случае призыва по мобилизации или в особый период должны пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

Еще сообщалось, что в приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

