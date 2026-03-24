Главная » Жизнь » Изменения

Забудьте о бумажном коде: в "Дії" появится электронный налоговый номер с QR-кодом

14:11 24.03.2026 Вт
2 мин
Электронный документ станет полноценной заменой бумажному
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Налоговый номер в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине в течение ближайших месяцев в приложении "Дія" появится электронный формат налогового номера. Также государство готовит новые сервисы, которые упростят оформление документов для детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в эфире телемарафона.

Главное:

  • В приложении "Дія" в ближайшие месяцы появится электронный налоговый номер в формате PDF с QR-кодом.
  • Цифровой документ можно будет генерировать, хранить и предъявлять вместо бумажного оригинала.
  • Минцифры планирует интегрировать реестры так, чтобы данные о номере подтягивались автоматически без необходимости носить дополнительные справки.
  • Родители смогут оформить налоговый номер для детей онлайн в несколько кликов непосредственно в приложении.
  • Новая услуга критически важна для детей за рубежом, которым идентификационный код нужен для регистрации на НМТ и получения образовательных документов.

Налоговый номер станет цифровым

В Минцифры готовят отдельный электронный документ - налоговый номер в формате PDF с QR-кодом. Его можно будет сгенерировать в "Дії", сохранить, при необходимости распечатать и использовать вместо бумажного варианта.

Сейчас для многих украинцев это создает неудобства, ведь даже при наличии ID-карты налоговый номер часто нужно показывать отдельно.

В дальнейшем государство планирует интегрировать реестры так, чтобы эти данные подтягивались автоматически и гражданам не приходилось носить дополнительные документы.

Что изменится для детей

Отдельно в "Дії" планируют запустить возможность оформления налогового номера для детей. Родители смогут заказать его онлайн в несколько кликов, а сам документ будет отображаться в приложении.

Проблема особенно актуальна для семей, чьи дети находятся за границей. В таких случаях без идентификационного кода сложно оформить документы, получить образовательные сертификаты или зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест.

Почему это важно

Ранее налоговый номер для ребенка можно было получить при регистрации рождения через сервис "еМалятко". Однако многие родители не оформляли его сразу.

По оценкам Минцифры, сейчас в Украине около двух миллионов детей не имеют идентификационного номера. В таких случаях государству приходится привязывать услуги к данным родителей, что усложняет процедуры.

Новый сервис должен решить эту проблему и сделать получение документов более быстрым и удобным.

Ранее РБК-Украина писало, что искусственный интеллект активно внедряют в государственные сервисы Украины. Он уже обрабатывает более 90% обращений пользователей, отвечая за несколько секунд, а также ускоряет работу юристов и бюрократические процессы.

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
