Обесценятся ли вклады украинцев? В НБУ объяснили, что будет с процентами по депозитам и ОВГЗ

15:55 25.03.2026 Ср
2 мин
Стоит ли ждать снижения доходности гривневых депозитов?
aimg Ростислав Шаправский
Обесценятся ли вклады украинцев? В НБУ объяснили, что будет с процентами по депозитам и ОВГЗ Фото: украинцам дали объяснения в НБУ по вложениях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на инфляционные риски, Нацбанк планирует и в дальнейшем поддерживать привлекательность гривны, чтобы вклады граждан были защищены от обесценивания.

Как решение регулятора и спрос украинцев на государственные облигации будут влиять на доходность сбережений в комментарии РБК-Украина объяснил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.

По словам Лепушинского, ситуация сейчас выглядит следующим образом:

Депозиты остаются стабильными: Существенного снижения процентов по гривневым вкладам пока не ожидается. Банки продолжают конкурировать за вкладчиков, а учетная ставка НБУ остается неизменной.

Рекорды ОВГЗ: Спрос на государственные облигации стремительно растет - только в феврале вложения населения увеличились на рекордные 10 млрд гривен. Из-за такой высокой популярности инструмента доходность по ОВГЗ в течение последних месяцев ощутимо снизилась.

Привлекательность гривны: С начала года объемы срочных депозитов в гривне выросли на 13,4 млрд гривен (на 4%). Главная задача НБУ - сохранить такой уровень ставок, чтобы он покрывал инфляцию. Обновленные прогнозы по ценам регулятор обнародует в апреле.

Ситуация с кредитами: Сейчас ставки по кредитам находятся на "доковидном" уровне. Их дальнейшее снижение возможно только тогда, когда упадут инфляционные риски, а банки начнут активнее конкурировать за надежных заемщиков.

Цифры для сравнения: Портфель гривневых ОВГЗ у населения с начала года вырос на 23%, а с момента введения военного положения - в 6,5 раза.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

