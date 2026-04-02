За облигации в "Дії" будет комиссия: почему изменились тарифы и куда пойдут деньги

11:20 02.04.2026 Чт
Комиссию за военные облигации придется платить уже с 15 апреля
aimg Дмитрий Левицкий
За облигации в "Дії" будет комиссия: почему изменились тарифы и куда пойдут деньги Фото: банк-партнер ввел комиссию на облигации в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Укргазбанк меняет комиссии за платежи в "Дії", в частности устанавливает тариф на покупку военных облигаций. Нововведения вступят в силу с 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укргазбанка" и публикацию "Дії".

Читайте также: Обесценятся ли вклады украинцев? В НБУ объяснили, что будет с процентами по депозитам и ОВГЗ

Главное:

  • Новая комиссия: За покупку военных облигаций в "Дії" будет комиссия 0,2% от суммы платежа.
  • Причина введения: Эти 0,2% не являются прибылью банка, а идут исключительно на покрытие себестоимости транзакции и поддержку технической инфраструктуры.
  • Другие услуги стали дешевле: Комиссии за уплату налогов, штрафов, судебных сборов и админуслуг в "Дії" снизят до 1,3% (минимум 1 гривна).
  • Альтернативные пути: Покупать государственные ценные бумаги можно не только через "Дію", но и в приложениях других банков или на брокерских платформах.

С 15 апреля при покупке военных облигаций в приложении "Дія" комиссия составит 0,2% от суммы операции и будет отображаться отдельной строкой при оплате.

Почему ввели комиссию на облигации

В Укргазбанке, который является официальным платежным партнером "Дії", отмечают, что не получают прибыли от продажи ценных бумаг. Эта сумма покрывает исключительно себестоимость транзакции: процессинг платежей и поддержку технической инфраструктуры.

"Комиссия 0,2% - это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Ранее мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство", - пояснили в банке.

Как изменятся тарифы на другие услуги

В то же время для ряда других типов платежей в "Дії" комиссионные сборы станут меньше. С 15 апреля они будут составлять:

  • уплата налогов - 1,3% (минимум 1 гривна);
  • оплата штрафов, судебных сборов и административных услуг - 1,3% (минимум 1 гривна).

Как приобрести облигации в "Дії"

Алгоритм приобретения военных облигаций в "Дії" очень прост:

  • Откройте приложение.
  • Выберите раздел Военные облигации.
  • Выберите облигацию, партнера и количество.
  • Подпишите и оплатите.
  • В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Альтернативные способы покупки облигаций

Украинцы имеют полную свободу выбора канала для инвестирования в государственные ценные бумаги.

Купить ОВГЗ можно не только в "Дії", но и через мобильные приложения банков, которые предоставляют такую услугу, или через специализированные брокерские платформы.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Во Львове убили военного ТЦК, полиция ищет нападавшего
Во Львове убили военного ТЦК, полиция ищет нападавшего
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои