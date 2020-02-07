ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міненерго пояснило ситуацію по двом платіжкам по газу

Новини » Енергетика     07.02.2020 - 10:53
Міненерго пояснило ситуацію по двом платіжкам по газу
Фото: Олексій Оржель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Оржель розповів, чому відбулося розділення платіжок

Міністерство енергетики та захисту довкілля України пояснило ситуацію по двом платіжкам за газ. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розділення платіжок відбулося через розділення діяльності з транспортування, розподілу та постачання газу.

"Дійсно, розділення платіжок на два платежі є вимогою якраз розділення діяльності. В нас відокремлена діяльність транспортування, розподілу та постачання газу. Це означає, що держава контролює та регулює тарифи на природні монополії. А транспортування газу - це є природними монополіями. Це для того, щоб не було зловживань", - заявив Оржель.

Так, міністр відповів на питання: "Чому за постачання газу повинні платити люди, які здійснили заходи енергозбереження, встановили твердопаливні котли та не користуються газом?".

"Я сам зробив таке рішення - у мене є твердопаливний котел. Справа в тому, що для того, щоб була постійна можливість отримання послуги газопостачання, навіть якщо ми врахуємо капітальні витрати для створення цієї системи. Люди дійсно скидались, дійсно будували ці розподільчі мережі. Щоб весь час був тиск у цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади і обслуговуючий персонал - треба платити гроші. Хочу звернути увагу, що в будь-який момент людина, яка навіть має твердопаливний котел і не користується газом, відкриває газ і отримує цю послугу постачання", - додав він.

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине.

Як писало РБК-Україна, глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це поділ платежу, який існував і раніше. Дві платіжки за розподіл і постачання - це процес анбандлінгу, а не нова плата.

Регулятор дав роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу Борги із виплат пільг і субсидій утворилися в 19 областях
Новини України газМинэнерго РФплатежи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся