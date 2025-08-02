Кузнецов под прицелом НАБУ: кем является нардеп из дела о коррупции на дронах
Народный депутат Алексей Кузнецов стал фигурантом громкого антикоррупционного расследования НАБУ и САП. Его подозревают в причастности к схеме с "откатами" при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
Подробнее о том, кем является Алексей Кузнецов, рассказывает РБК-Украина.
Кузнецов - народный депутат Украины от партии "Слуга народа". Был избран на 106-м избирательном округе, в состав которого входит Северскодонецк, часть города Кадиевка и часть Попаснянского района Луганской области.
Стоит отметить, что Кузнецов является одним из тех, кто поддержал скандальный закон №12414, который предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Что известно о нардепе Кузнецове
Кузнецов родился 2 декабря 1979 года в городе Северскодонецк (до переименования - Северодонецк) Луганской области. Получил высшее образование, окончив факультет "Экономика и предпринимательство" Восточноукраинского национального университета имени В. Даля.
До политической карьеры занимался предпринимательской деятельностью. В 2019 году Алексей Кузнецов баллотировался на парламентские выборы в составе партии "Слуга народа" на 106-м округе. На момент избрания был безработным.
Во время предвыборной кампании Кузнецов организовал в Северодонецке бесплатный концерт известной украинской певицы. Подобное мероприятие местные расценили как косвенный подкуп избирателей.
На выборах получил 24,69% голосов избирателей.
Кузнецов также является членом Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
В то же время он является учредителем таких компаний как:
- ООО "8ТЕК",
- ДК "Коммунальщик",
- ООО "ТД Автошина".
Во время работы в Верховной Раде отличился поддержкой скандальных законопроектов, которые увеличивают коррупционные риски. В частности, в конце 2022 года он проголосовал за градостроительную реформу №5655.
Одна из ключевых проблем этого законопроекта заключается в том, что граждане Украины не смогут качественно влиять на восстановление, а застройщики будут контролировать сами себя.
Этот законопроект имел коррупционные риски, что вызвало сопротивление общественности. Закон не подписан президентом, поэтому не работает.
А уже в этом году нардеп проголосовал за закон №12414, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов и передал их под контроль генпрокурору.
Коррупция на закупках дронов и средств РЭБ
Напомним, что сегодня НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ.
Как уточнили в прокуратуре, на взятке был разоблачен действующий народный депутат Украины. РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове.
Заметим, что нардепа Кузнецова уже сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и даже хотят исключить из партии.
Позже источники РБК-Украина назвали имя еще одного фигуранта дела. Им оказался бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай.
Известно, что по состоянию на сейчас задержаны 4 человека.
Подробнее о данном деле можно узнать в материале РБК-Украина.