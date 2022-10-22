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Обещают до конца года. Венгрия затягивает одобрение заявок Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Венгрия затягивает ратификацию заявок Швеции и Финляндии в НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Ратификация заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс должна быть одобрена Венгрией до середины декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата премьер-министра страны Гергеля Гуляша, которое приводит издание Politico.

"Правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и подало документы о ратификации в Национальное собрание", - заявил Гуляш.

В Венгрии надеются, что присоединение новых стран к оборонному альянсу сделает его сильнее. Поэтому расширение НАТО за счет включения в него Финляндии и Швеции будет ратифицировано не позднее середины декабря.

"Можно обсудить вопрос, соответствует ли расширение интересам национальной безопасности Венгрии, но, согласно сообщениям, сказал, что сейчас это не суть важно", - добавил чиновник.

Венгрия и Турция - единственные страны НАТО, еще не ратифицировавшие присоединение Швеции и Финляндии к альянсу - процесс, начавшийся вскоре после вторжения России в Украину в феврале. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не ожидает, что Венгрия и Турция будут блокировать расширение НАТО, но предупредила о рисках отсрочки присоединения.

Напомним, что Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу будут действовать, если Россия будет давить на Швецию и Финляндию.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что еще в августе Турции заявила, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, являющиеся условием для их вступления в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в альянсе еще в мае этого года. Анкара, со своей стороны, почти сразу заявила о том, что будет блокировать вступление страны. Уже в июне страны подписали общий меморандум.

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НАТОШвецияВенгрияФинляндия