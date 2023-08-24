Обещал "отмазать" от мобилизации. В Хмельницкой области разоблачили правоохранителя

Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителя из Хмельницкой области и его сообщника.

По данным следствия, злоумышленники обещали за деньги "решить вопрос" с мобилизацией через "связи" в военкомате. Они пообещали, что "отмажут" мужчину, который прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть.

По предварительной информации, правоохранитель присутствовал во время вручения первой повестки, которую фигурант получил на работе. Стоимость "услуг" стоила 2,5 тысячи долларов.

Оба злоумышленника задержаны "на горячем" во время получения части взятки. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Следователи проверяют, причастен ли к схеме кто-либо из сотрудников центра комплектования.

Коррупция в ТЦК

После ряда громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК и ВВК по всей стране. По словам главы государства, правоохранители обнаружили много отвратительных злоупотреблений.

В последние месяцы в Украине увеличилось уголовных дел, связанных с коррупцией в военкоматах.

Также Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

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