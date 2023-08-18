Главного военкома Черкасской области увольняют

В Черкассах начали процедуру увольнения главного военкома области. Эту должность занимал Олег Веретильник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Про все".

Спикер Черкасского областного ТЦК и СП Алина Кривошея подтвердила информацию об увольнении Веретельника. По ее словам, акт об увольнении уже есть.

Как объяснила спикер, сейчас происходит процесс сдачи должности. Веретильник покинет кресло главного военкома Черкасской области в течение следующей недели. Кто займет эту должность - пока неизвестно.

Издание добавляет, что во время проверок ТЦК нарушений закона со стороны Веретельника не зафиксировали.

Почему увольняют областных военкомов

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. По словам главы государства, правоохранители обнаружили много отвратительных злоупотреблений.

Кроме того, за последние месяцы в Украине увеличилось количество уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в военкоматах.

В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

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