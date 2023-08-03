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Зеленский о проверке военкомов: обнаружилось много отвратительных злоупотреблений

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Киев, Четверг 03 августа 2023 21:52
Зеленский о проверке военкомов: обнаружилось много отвратительных злоупотреблений Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во время проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки правоохранители обнаруживают много злоупотреблений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Были сегодня отчеты руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкомов. Поговорили детально. Проверка обнаруживает много злоупотреблений, откровенно отвратительных", - рассказал глава государства.

По его словам, все факты, которые обнаружили правоохранители, представят обществу и будут расследовать в рамках уголовных производств.

Он подчеркнул, что вывод таких проверок очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины.

"В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял честь и не потерял Украину. Спасибо им", - добавил Зеленский.

Скандалы с военкомами

Напомним, последние несколько недель в Украине стали резонансными скандали с участием начальников территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, у военкома Одесской области обнаружили дорогостоящую недвижимость в Испании, а также люксовые автомобили.

При этом недавно правоохранители установили, что военком Днепропетровской области мог незаконно обогатиться. У него также нашли дорогое имущество.

Более детально о скандалах с военкомами читайте в материале РБК-Украина.

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