Обіцяв "відмазати" від мобілізації. У Хмельницькій області викрили правоохоронця

Співробітники ДБР за сприянням внутрішньої безпеки Нацполіції викрили правоохоронця з Хмельницької області та його спільника.

За даними слідства, зловмисники обіцяли за гроші "вирішити питання" з мобілізацією через "зв'язки" у військкоматі. Вони пообіцяли, що "відмажуть" чоловіка, який пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку про прибуття на відправлення у військову частину.

За попередньою інформацією, правоохоронець був присутнім під час вручення першої повістки, яку фігурант отримав на роботі. Вартість "послуг" коштувала 2,5 тисячі доларів.

Обох зловмисників затримали "на гарячому" під час одержання частини хабаря. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі слідчі перевіряють, чи причетний до схеми хтось зі співробітників центру комплектування.

Корупція у ТЦК

Після низки гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК та ВЛК по всій країні. За словами глави держави, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.

Протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов'язаних з корупцією у військкоматах.

Також Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.