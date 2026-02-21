ua en ru
Иностранный доброволец умер в воинской части Киева: что известно

Киев, Суббота 21 февраля 2026 00:49
UA EN RU
Иностранный доброволец умер в воинской части Киева: что известно Иллюстративное фото: Национальная полиция Украины (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смерти добровольца в воинской части Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Читайте также: Никаких ТЦК и фокус на тыловые должности. Какие условия службы ждут добровольцев 60+

По официальным данным полиции Киева, новобранцу стало плохо после одного из этапов обучения. На следующий день мужчина умер.

"Событие произошло в конце декабря прошлого года. Предварительно установлено, мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему стало плохо и на следующий день он умер", - сказано в официальном сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УКУ (убийство по неосторожности),

Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии должна предоставить судебно-медицинская экспертиза и результаты досудебного расследования.

Напомним, в больнице умер 28-летний польский доброволец Кацпер Басс с позывным "Француз". Он получил тяжелые ранения в боях на Харьковщине в конце декабря.

А еще в Украине во время боевых действий погиб австралийский доброволец Рассел Аллан Уилсон. По предварительным данным, он погиб в боях против российских оккупантов.

Также мы писали, что 9 декабря в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. По информации, военный получил смертельные травмы в результате несчастного случая во время наблюдения за испытаниями новой оборонительной системы украинскими военными вдали от линии фронта.

